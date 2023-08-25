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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يمتع جمهور حفل ليلة الدموع بعد كلمة محي إسماعيل

صدى البلد

بدأ الفنان حمادة هلال فقرته الغنائية في حفل “ليلة الدموع”، بأغنيته الشهيرة “دايما دموع”، بعد كلمة فكاهية قدمها الفنان محي إسماعيل على المسرح. 

واستقبل جمهور حفل ليلة الدموع الفنان حمادة هلال بحفاوة كبيرة، وقدم أغنيته الشهيرة وسط تفاعل كبير من الحاضرين، لأول مرة على المسرح منذ سنوات طويلة. 

 

وأطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل مفاجيء في حفل “ليلة الدموع” في المملكة العربية السعودية، رغم أن اسمها لم يكن مدرجا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل. 

وظهرت شيرين عبد الوهاب بشكل مختلف، وخسرت الكثير من الوزن، مرتدية فستان أزرق اللون، وقدمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة. 

 وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد كشفت، عن تنظيمها حفل غنائي جديد، مساء اليوم  بجدة، تحت عنوان ليلة الدموع، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين. 

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، ومن المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، مع بدء طرح تذاكر الحفل للجمهور الاثنين.

كان المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

ليلة الدموع الهيئة العامة للترفيه بالسعودية الهيئة العامة للترفيه الفنان حمادة هلال الفنانة شيرين عبد الوهاب

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