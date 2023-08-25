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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

شيرين وأنغام
شيرين وأنغام

أحيت مساء أمس الفنانة شيرين عبد الوهاب فقرة غنائية من حفلة ليلة الدموع، والتى أقيمت على مسرح بنش مارك بجدة فى المملكة العربية السعودية.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني الدرامية التى تتناسب مع أجواء الحفل وتفاعل معها الجمهور.

وفاجأت شيرين عبد الوهاب الحضور بتقديم الشكر لمجموعة من الفنانات ساندوها خلال محنة مرضها الأخيرة ومنها المطربة أحلام وياسمين عبد العزيز، أما فيما يتعلق بالمطربة أنغام فوجهت لها أيضا شيرين عبد الوهاب رسالة تحمل أكثر من معني.

 

رسالة شيرين عبد الوهاب لأنغام.



وقامت شيرين عبد الوهاب بتوجيه رسالة إلى أنغام تحمل أكثر من معني، حتى لا يستطع أحد توجيه اللوم عليها، وذلك بعد فترة من المناوشات بينهما وبين جمهورهما حول أحقية كل منهما بلقب صوت مصر.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حفلها : الحقيقة فى فنانة عايزة أشكرها هي فنانة كبيرة بردو عايزة أقولها شكرا يابنت الأصول كتر خيرك.

وعلى الرغم من ظاهر الرسالة أنها رسالة شكر إلا أن جمهور أنغام لم يمررها مرور الكرام وربط هذه الجملة باللايكات المسيئة التى قامت بها أنغام على تويتر ضد شيرين عبد الوهاب مما جعلهم يقوموا بالهجوم على شيرين عبر صفحات التواصل الإجتماعي، مؤكدين أن أنغام هي صوت مصر.

 

لايكات أنغام المسيئة لشيرين
 


وربط الجمهور رسالة شيرين لأنغام بأنها تحمل أكثر من معني بسبب اللايكات المسيئة التى كانت تقوم بها أنغام على تويتر ضد شيرين وأشهرها التدوينة التى أعادة أنغام نشرها على صفحتها وكانت لأحد جمهورها وهو يهين شيرين حيث كتب: الصورة تتكلم لا أسمع أحد ينبح كفاية عيب أنى أطلع ارد على قليلة أصل، واعادة أنغام نشر هذه التدوينة مما أكد للجميع أنها تقصد بها شيرين عبد الوهاب.
 

أنغام تتجاهل رسالة شيرين عبد الوهاب 

وتجاهلت أنغام رسالة شيرين عبد الوهاب التى قدمتها على المسرح أمس وقامت بنشر صورة لتامر عاشور وأحمد سعد لتهنئهم على الحفل، متجاهلة تماما رسالة شيرين عبد الوهاب لها مما يؤكد أن هناك الكثير والكثير من المناوشات التى تحدث فى الكواليس سوف يتم الكشف عنها قريبا.

 

شيرين عبد الوهاب حفلة ليلة الدموع مسرح بنش مارك أنغام لقب صوت مصر

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