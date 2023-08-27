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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

صدى البلد

اذا كنتِ تحاولين تقديم اكلات بسيطة وسهلة نقدم لكي طريقة عمل بسكوت العشر دقائق 

مقادير بسكوت العشر دقائق

كوب ونصف من الدقيق
نصف كوب من الزيت النباتي
نصف كوب سكر ناعم
ملعقة صغيرة من البيكينج بودر
1 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة من الحليب (اللبن )
ملعقة صغيرة كاكاو خام
للتزيين الوجة
سكر ابيض ناعم

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

داخل بولة قومي باضافة البيضة والفانيليا والسكر وقومي بخلطهم حتي يختفي السكر ويمتزج جيدا قومي باضافة الزيت وخلطة مع باقي المكونات .
الخطوة الاخري اضافة الملح والبيكينج بودر علي الدقيق وخلطهم وانزالهم علي الخليط السائل المختلط وخلطهم جيدا حتي بصح عجينة .
قومي بتقسيم العجي الي جزئين وقومي باضافة الحليب والكاكاو وخلطهم جيدا وقومي من بعدها بتشكيل العجينة الي كرات او حسب الشكل المفضل وقومي بغمسهل داخل السكر الابيض الناعم لتغطيتها تماما بالسكر ورصها علي صواني بورقة زبدة .
قومي بادخالها فرن ساخن علي درجة حرارة 170علي الشبكة حتي ياخذ لون دهبي من الارضية لون اشقر بسيط وتصبح جاهزة وبالهنا والعافية.

ملاحظات لنجاح بسكوت العشر دقائق

استخدام دقيق منخول ومتعدد الاستخدامات او خاص بالحلويات .
يمكنك تقسيم العجنة للون بني وابيض او ابيض فقط او بني فقط.
مكوناتك كلها بدرجة حرارة المطبخ.
يمكنك استبدال الزيت بالزبدة لو متوفرة .
السكر يجب ان يكون ابيض وناعم لسهولة ازابتة مع باقي المكونات .
طبقة السكر الابيض الخارجية للبسكوت تعمل علي اعطاءة قرمشة حلوة جدا.
قومي بالاحتفاظ بية داخل علب مغلقة جيدا وداخل مكان جاف .
لعمل بسكوت كلة بالكاكاو قومي بازالة ربع كوب من الدقيق واضافة الكاكاو سيعطيكي نتيجة ناحج .

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق طريقة عمل بسكوت كاكاو خام الكاكاو

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