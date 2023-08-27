بشائر البريكس| هبوط أسعار هذه السلع الضرورية.. والذهب مفاجأة.. تفاصيل

أعلن قادة بريكس منذ أيام انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينها 3 دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.

وكان مردود ذلك على أسعار السلع جيد جدًا خلال 48 ساعة الماضية، حيث انخفضت أسعار الكثير من السلع بعد هذا الإعلان، ومن خلال هذا الموضوع نرصد لكم السلع التي تراجعت أسعارها خلال الساعات الماضية.

الدواجن

تراجع أسعار الدواجن

تراجع متوسط أسعار الدواجن الطازجة في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، وهبط الكيلو 3.67 جنيه، ليسجل نحو 80.4 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 66.01 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.76 جنيه بحد أقصى.

أسعار الحديد اليوم

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد الاستثماري: 34367 جنيها، بانخفاض 569 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35035 جنيها، بانخفاض 1521 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1885 جنيهًا، بتراجع 8.47 جنيه.

أسعار الذهب

استمر تداول سعر الذهب اليوم، حتى نهاية التعاملات عند مستويات التراجع التي سجلها خلال اليوم وذلك بالتزامن مع إجازة البورصة العالمية.

سجلت أسعار عيار الذهب 24 عند 2582 جنيهًا.

سجلت أسعار عيار الذهب 21 نحو 2260 جنيهًا.

وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 1937 جنيهًا.

وبلغت أسعار عيار الذهب 14 نحو 1506 جنيهات.

الذهب

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجّلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 6455 جنيهًا.

حققت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 12910 جنيهات.

حققت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 80300 جنيه.

وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.