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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يتفق مع الزمالك على ضم حمدي علاء وشبانة.. ويشكو أجايي

فرج عامر
فرج عامر

أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة اتفاقه مع اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك على ضم لاعب الوسط حمدي علاء على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى المدافع محمود شبانة.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN": "نجحنا في التعاقد مع العديد من الصفقات المميزة هذا الموسم وفقاً لرؤية الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، مثل ميدو مصطفى وأحمد خالد لاعبي أسوان، وتفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي، واستعارة مصطفى البدري، كما رفض الجهاز الفني رحيل صديق أوجولا لحاجته الفنية إليه".

وعن أزمة النيجيري جونيور أجايي، قال فرج عامر: "سأتقدم بشكوى ضد اللاعب، وموقفنا سليم بنسبة 100%

وأضاف: "أجايي تعرض للإصابة منذ انضمامه إلى سموحة، وقمنا بعلاجه في أفضل المراكز الطبية وأجرينا له أكثر من عملية جراحية، رغم ذلك تقدم بشكوى ضدنا".

واستكمل: "أجايي حصل على كل مستحقاته المالية المتأخرة رغم أن النادي لم يستفد منه فنياً".

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