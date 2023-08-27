تخفيضات تصل لـ 30%.. صباح البلد يكشف تفاصيل معرض "أهلا مدارس"

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن انطاق العام الدراسي يوم 30 سبتمبر، ويستعد أولياء الامور لشراء أدوات المدارس، ووزارة التموين أعلنت انطلاق معرض أهلا مدارس ببداية محافظة الأقصر، بوجود 7 معارض رئيسية.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن اوزارة التموين أعلنت أيضا أن لمعرض سيكون بكافة محافظات الجمهورية، وأيضا سيوجد مكتبات مشاركة، وسيارات متنقلة، لبيع الأدوات المدرسية.

كما تابعت الإعلامية لميس سلامة، مقدة برنامج “صباح البلد”، أن فكرة معرض “أهلا مدارس”، جيدة، وتؤكد أن الدولة تسعى للتخفيف على المواطنين

جودة المنتجات

وأشارت لميس سلامة ، إلى أن التخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30%، وأيضا يوجد مفتش من وزارة التموين بكل معرض للتأكد من عمل التخفيضات المقررة، وجودة المنتجات.