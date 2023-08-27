عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين بعد هجومها على مقاطعتين

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إسقاط وتدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك الروسيتين.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في ساعات ليل وصباح 27 أغسطس، قام نظام كييف بمحاولة أخرى لشن هجمات على أراضي روسيا باستخدام طائرات بدون طيار".

وأضافت في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي اكتشفت ودمرت المسيرتين أثناء تحليقهما فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك.

ويعد هذا ثاني حادث من نوعه في بريانسك خلال ساعات، حيث أعلنت الدفاع الروسية عن إسقاط مسيرة أوكرانية بالمقاطعة مساء أمس السبت.

استخدام طائرات بدون طيار الدفاع الروسية أنظمة الدفاع الجوي تدمير طائرتين طائرات بدون طيار مسيرتين أوكرانيتين مسيرة أوكرانية وزارة الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو مكة إلى "مكة"|صلاح أغلى لاعب في العالم..تفاصيل الساعات الحاسمة والعرض التاريخي

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

بعد انضمام مصر للبريكس.. أحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار

موقف حسن شحاتة من الترشح لانتخابات الزمالك

ترشيحاتنا

الأخيرة لـ محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسيل بالدوري الإنجليزي

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الأحد

قرار عاجل من التموين بشأن دعم رغيف الخبز.. وأحمد موسى يزف بشرى للمصريين عن الدولار| أخبار التوك شو

سعر عيار 24 اليوم 27-8-2023

خد بالك من التيكيت.. لو عايز توفر فى فاتورة الكهرباء

للرحلات العائلية.. هيونداي مستعملة بـ 110 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ