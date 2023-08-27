روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين بعد هجومها على مقاطعتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إسقاط وتدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك الروسيتين.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في ساعات ليل وصباح 27 أغسطس، قام نظام كييف بمحاولة أخرى لشن هجمات على أراضي روسيا باستخدام طائرات بدون طيار".

وأضافت في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي اكتشفت ودمرت المسيرتين أثناء تحليقهما فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك.

ويعد هذا ثاني حادث من نوعه في بريانسك خلال ساعات، حيث أعلنت الدفاع الروسية عن إسقاط مسيرة أوكرانية بالمقاطعة مساء أمس السبت.