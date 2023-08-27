تقام اليوم الأحد 27-8-2023 العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مواجهة فريق ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح ضد نيوكاسيل في الدوري الإنجليزي بجانب مباراة مانشستر سيتي أمام شيفلد يونايتد.

ويواجه فريق برشلونة منافسه فياريال ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني ويلعب يوفنتوس ضد بولونيا بجانب نابولي ضد ساسولو في الدوري الإيطالي

مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-8-2023 والقنوات الناقلة



الدوري الإنجليزي



بيرنلي VS أستون فيلا- الساعة 4 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

شيفلد يونايتد VS مانشستر سيتي- الساعة 4 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

نيوكاسل يونايتد VS ليفربول- الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني



فياريال VS برشلونة- الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports HD 1

فالنسيا VS أوساسونا- الساعة 8:30 مساء

أتلتيك بيلباو VS ريال بيتيس- الساعة 10:30 مساء

الدوري الإيطالي



فيورنتينا VS ليتشي- الساعة 7:30 مساء

يوفنتوس VS بولونيا- الساعة 7:30 مساء على قناة

نابولي VS ساسولو- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 2 FR

لاتسيو VS جنوي- الساعة 9:45 مساء على قناة Sky Sport Calcio 1

الدوري الألماني



ماينز 05 VS آينتراخت فرانكفورت- الساعة 4:30 عصرا

بايرن ميونخ VS أوجسبورج- الساعة 6:30 مساء

الدوري الفرنسي



رين VS لوهافر- الساعة 2 ظهرا

مونبيليه VS ستاد ريمس - الساعة 4 عصرا

لوريان VS ليل- الساعة 6 مساء

نيس VS ليون- الساعة 9:45 مساء