افتقاد للأخلاق.. السودان تستنكر تصريحات السفير الأمريكي في الخرطوم

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن استيائها من التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي بالخرطوم، جون غودفري، أمس حول الصراع في البلاد.

وقالت الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية إن تصريحات غودفري “تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية، ولا تساعد على الخروج من الأزمة”.

وأضافت الخارجية السودانية في بيانها أن حديث السفير الأمريكي عن الجيش السوداني كطرف مكافئ لقوات الدعم السريع “افتقاد للإنصاف والاتساق الأخلاقي”.



وتابعت: “نتوقع من السفير الأميركي وحكومة بلاده تصحيح هذا الموقف غير المتوازن والمعيب”.