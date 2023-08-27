مصرع 3 من المارينز.. أول فيديو للمروحية الأمريكية المنكوبة في أستراليا

وثق مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، المروحية الأمريكية التي تحطمت اليوم الأحد في أستراليا، وهي في الجو ويبدو أن بها مشكلة.

وأعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، مصرع 3 من جنود مشاة البحرية في حادث تحطم المروحية بأستراليا، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، في نبأ عاجل لها.

فيما ذكرت الشرطة الاسترالية أن 23 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" أصيبوا في تحطم المروحية العسكرية الأمريكية، اليوم الأحد، خلال تدريبات مشتركة على جزيرة في شمال أستراليا.

وأشارت خدمات الإسعاف إلى أن "تحطم طائرة" وقع في جزيرة ملفيل على مسافة 60 كلم شمال البر الأسترالي صباح الأحد.

من جهتها أوضحت شبكة "ايه بي سي" أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.

وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو الى الامام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأمريكي والأسترالي.

ويتمركز نحو 150 من مشاة البحرية الأمريكية في داروين ويشاركون في تدريبات عسكرية إلى جانب أفراد من أستراليا والفلبين.