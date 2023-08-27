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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة شاب ثلاثيني بلدغة ثعبان أثناء تواجده بالأرض الزراعية بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية

 انتهت حياة طالب في بداية العقد الثالث من العمر، مصرعه إثر إصابته بحالة إعياء بسبب لدغ ثعبان، أثناء تواجده بأرضه الزراعية دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو “بدر م. ب- 20 سنة- طالب بكلية التربية- ويقيم دائرة المركز”، مصاب بحالة اعياء إثر لدغ ثعبان.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق والده المدعو “بديوي ب.م.ب- 51 سنة- محاسب- ويقيم بذات الناحية”، قرر بأنه أثناء تواجد نجل شقيقه المذكور بأرضه الزراعية بذات الناحية لدغه ثعبان؛ ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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