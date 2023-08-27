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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر المقبل

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم للدخول في معسكر مغلق 4 سبتمبر المقبل استعدادا لمواجهتي إثيوبيا بالجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية ومواجهة تونس الودية.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر يوم 5 سبتمبر المقبل، وفقا لما هو متفق عليه مع الجهاز الإداري للفراعنة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 9 لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من 4 – 12،  وتتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس، واللاعبون هم:
محمد صلاح 
محمود تريزيجيه
عمر مرموش
مصطفى محمد 
حمدي فتحي 
طارق حامد 
محمد شريف 
أحمد حمدي 
سام مرسي

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر.

 

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