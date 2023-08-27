مستشار التموين: المصريون يحبون اقتناء الذهب كمخزن للقيمة

أكد ناجي فرج أن المصريين يحبون اقتناء الذهب لثقتهم فيه كمخزن للقيمة، لافتا إلى أن شريحة كبيرة من المجتمع قد لا تميل إلى التعامل مع البنوك وتفضل اقتناء الذهب.

وأوضح فرج، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المعدن الأصفر يعد ملاذا آمنا لكثير من المصريين، ولذلك يلجأ البعض لشراء السبائك وجنيهات الذهب بشكل كبير، ما ساهم بقوة في ارتفاع أسعار الذهب الفترات الأخيرة.

وأشار إلى أهمية مبادرة “زيرو جمارك” التي أتاحت للمصريين من الخارج إدخال المشغولات من دون دفع رسوم للجمارك، مؤكدا أن المباردة ساهمت بشكل كبير في اتزان السوق وكبح جماح أسعار الذهب.

ولفت إلى انتهاء العمل بمبادرة زيرو جمارك نوفمبر المقبل، مطالبا بمد العمل بالمبادرة 6 أشهر إضافية لاستمرار تأثيرها الإيجابي على تنظيم سوق الذهب وضبط الأسعار.

ونصح مستشار وزير التموين، عند شراء الذهب بعدم الشراء من المحلات غير المعروفة، وبالشراء من المحلات المرخصة، وأن تكون المشغولات مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين.

وشدد “فرج” على ضرورة الحصول على فاتورة تتضمن وزن الذهب ونوع المشغولات والعيار واسم الشركة، وما إذا كانت المشغولات الذهبية تتضمن "فص أو حجر" ترد عند بيع المشغولات الذهبية أم لا.

وأكد مستشار وزير التموين لشئون الذهب، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من جودة المشغولات الذهبية المطروحة.