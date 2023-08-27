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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيلي كريم تشارك متابعيها صورة سيلفي جديدة.. شاهد

نيلي كريم
نيلي كريم

شاركت الفنانة نيلي كريم، متابعيها  صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت نيلي كريم، في الصورة بإطلالة كاجول، مرتدية بنطلون جينز وخذاء بكعب ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

 

 ويذكر أنه قد اثارت الفنانة  نيللي كريم جدلا على السوشيال ميديا بعد اختفاء زوجها و غلق حسابه الرسمى على انستجرام وهو ما توقعه البعض يوجد خلافات بينهم او الانفصال.


 اختفاء زوج نيللي كريم.. أثار حالة كبيرة من الجدل  وذلك بعد مرور أول عام على زفافهما.

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