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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انفراجة العلاقات.. تطور جديد بشأن المحادثات بين اليونان وتركيا

تركيا واليونان
تركيا واليونان

أعلنت اليونان، اليوم الأحد، أن وزير خارجيتها جورج جيرابيتريتيس سيجري زيارة عمل إلى تركيا في 5 سبتمير المقبل.

ونقلت صحيفة “ديلي صباح” التركية، أن جيرابيتريتيس سيجري محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية اليونانية.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال في وقت سابق، إن حكومته تريد الاستفادة الكاملة من تطور المناخ السياسي الإيجابي مع جارتها تركيا من أجل تحسين العلاقات الثنائية على الرغم من سلسلة من الخلافات المستمرة منذ عقود.

ولا تزال تركيا واليونان على خلاف حول الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو نزاع يؤثر على الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي، وحقوق المعادن وإبراز القوة العسكرية.

وقال ميتسوتاكيس إنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة الناتو التي انعقدت في فيلنيوس، على بدء "خطوط اتصال" جديدة والحفاظ على "فترة من الهدوء". 

ومن المتوقع أن تجري محادثات رفيعة المستوى بين البلدين في مدينة ثيسالونيكي اليونانية في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، قال رئيس الوزراء اليوناني إن تواصل أردوغان مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يأتي على حساب الجهود المبذولة لمعالجة الانقسام العرقي في قبرص منذ ما يقرب من نصف قرن.

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