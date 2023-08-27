أحمد حسن: تريزيجيه نجم طرابزون سبور يعود للمشاركة مع فريقه أمام بشكتاش

أعلن اللاعب أحمد حسن عن عودة تريزيجيه للمشاركة مع فريقه في مباراة بشكتاش التي تقام بعد فترة التوقف الدولي سبتمبر المقبل ضمن الدوري التركي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"كشفت تقارير صحفية تركية أن محمود "تريزيجيه"، نجم طرابزون سبور، قد يعود للمشاركة مع فريقه في مباراة بشكتاش التي تقام بعد فترة التوقف الدولي سبتمبر المقبل ضمن الدوري التركي".

تسلم الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا، تقريرا طبيا من نادي طرابزون التركي، عن حالة محمود تريزيجيه.

وتعرض تريزيجيه لإصابة في لقاء طرابزون وجالطا سراي في الدوري التركي، وأعلن مدرب طرابزون، أنها عبارة عن كسر في أحد الأضلاع.

وفضل الجهاز الطبي لمنتخب مصر عدم حضور اللاعب في معسكر الفراعنة المقبل، بعدما استلم التقرير الطبي.

وينطلق معسكر منتخب مصر، في التوقف الدولي المقرر له الفترة من 4 ل12 سبتمبر المقبل.

ويلتقي منتخب مصر، إثيوبيا يوم 8 سبتمبر المقبل، في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في كوت ديفوار يناير 2024.

كما يخوض الفراعنة مواجهة ودية أمام تونس يوم 12 سبتمبر على ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية، بعدما حصد 12 نقطة من 4 انتصارات، على حساب غينيا (مرتين) ومالاوي (مرتين)، فيما خسر من إثيوبيا.