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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القومي للبحوث يدرب الطلاب على البحث العلمي عبر مبادرة «أجيال».. فيديو

مبادرة أجيال
مبادرة أجيال

قال الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث، إن مبادرة “أجيال” لتطوير مهارات الشباب في البحث العلمي، سيكون لها تأثير هام على الطلاب.

وأضاف درويش أن من أبرز مكاسب المبادرة معرفة الطالب كل ما يتعلق بمعنى البحث العلمي وكيف يكون باحثًا وعالمًا في المستقبل، بالإضافة إلى تنمية المهارات الموجودة لدى الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وأيضًا التعليم الجامعي والتعليم ما بعد الجامعي.

 عقد لقاءات بين الطلاب والمتخصصين لمعرفة كل ما يتعلق بالبحث العلمي

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة “أجيال” هدفها هو تدريب الطالب على كيفية عمل بحث علمي بشكل صحيح، بالإضافة إلى كيفية اختيار المصادر وكل الخطوات المطلوبة في عمل البحث العلمي.

ولفت رئيس المركز القومي للبحوث، إلى عقد لقاءات بين الطلاب والمتخصصين لمعرفة كل ما يتعلق بالبحث العلمي على غرار برنامج «كابيتانو»، كما أن مبادرة أجيال تفاعلية.

 

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