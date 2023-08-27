فتاوى وأحكام| جواز تأخير صلاة العشاء لبعد 12 ليلا.. حكم تزوير الشهادات الطبية للحصول على إجازة.. وهل تجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة؟

فتاوى وأحكام

هل يجوز تأخير صلاة العشاء لبعد الساعة 12 ليلا؟ اعرف آراء الفقهاء

حكم تزوير الشهادات الطبية للحصول على إجازة من العمل.. دار الإفتاء ترد

قراءة سورة يس بهذه الطريقة تحقق لك كل ما تريد.. احرص عليها قبل النوم

هل يجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجات؟ الإفتاء تجيب

عقوبة عدم الوفاء بالنذر.. أمين الفتوى يجيب



نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدة فتاوى تهم المواطنين، ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذا الملف.

فى البداية .. هل يجوز تأخير صلاة العشاء لبعد الساعة 12 ليلا منتصف الليل ؟ أمر الله تعالى بأداء الصلاة وجعلها من أركان الدين، وحدد الفقهاء وقت صلاة العشاء وحكم من يأخرها صلاتها إلى بعد الساعة 12 منتصف الليل ، وعلى المسلم أن يؤدي صلاة العشاء في وقتها دون تأخير إلا إذا كان هناك عذر يمنع من إقامة الصلاة في موعدها.

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، إن أهل العلم اختلفوا في آخر وقت يُصلي فيه الشخص العشاء حاضرًا، بحيث تكون صلاة العشاء بعد هذا التوقيت «قضاءً».

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟»، أن من العلماء من قال إن وقت صلاة العشاء ممتد إلى آخر ثلث الليل الأول، ومنهم من قال إلى نصفه، ومنهم من قال إلى طلوع الفجر الصادق الذي منه بدء الصوم، وهذا هو الراجح، وعليه الفتوى.

وأضافت أن صلاة العشاء تكون أداء إذا أديت قبل أذان الفجر، فإذا أذن للفجر، فقد خرج وقتها اتفاقا، وهي بعد ذلك قضاء.

وقال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء ، إنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل أو قبل أذان الفجر بقليل كما يفعل البعض من الناس.

وأضاف «عثمان»، في فتوى له، أن منتصف الليل يحسب على عدد الساعات من بعد غروب الشمس إلى أذان الفجر، مؤكدًا أنه ليس من الضرورى أن يكون منتصف الليل فى الساعة 12 صباحا ولكن قد تكون فى الحادية عشر والربع مساء.

وأوضح أن مقولة: «الليل كله عشاء» مقولة خاطئة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه إذا ورد عن سيدنا رسول الله أنه كان يؤخر صلاة العشاء فهذا صحيح لكن هذا ليس معناه أنه كان يؤخرها إلى قرب أذان الفجر ولكن كان يؤخرها إلى الثلث الأول من الليل حتى كان «يسمع رسول الله للصحابة غطيط» أى صوت كأنهم ينامون فى المسجد.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تزوير الشهادات الطبية من أجل الحصول على إجازة من العمل؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه الموظف الذي يقوم بتزوير الشهادات الطبية من أجل الحصول على إجازة من العمل؛ آثمٌ شرعًا؛ كما أن تساهل الطبيب في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو مِن خيانة الأمانة التي يأثم عليها شرعًا؛ وهو فعل مُجَرَّم أيضًا قانونًا.

كما أكدت دار الإفتاء، أن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح «فيروس كورونا» مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية؟

وأجابت دار الإفتاء، أنه لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه أن لا يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله، ولا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد.

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن قراءة سورة يس لقضاء حاجة أو لرزق أو لسداد دين أو كشف كرب أو شفاء مريض لاسيما في ليلة الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل، سيكشف الله عنه وسيسر الله له ما يريده.

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال فيديو له عبرصفحته على الفيسبوك أن شيخه علمه طريقة لقراءة سورة يس اعتاد عليه وما مرة تلاها إلا وفرج همه، بحسب قوله، متابعا: يواظب على التلاوة مرة قبل النوم، وما فيش مرة كنت في ضيق إلا فرج الله عني.

وعن طريقة قراءة سورة يس، كالآتي..

- قول البداية «يس والقرآن الحكيم» 7 مرات.

- نستكمل قراءة الآيات حتى رقم 38، والتي نصها وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» وترديدها 3 مرات.

- بين كل مرة في الآية 38، نقول: اللهم قدر لنا الخير وارزقنا يا خير الرازقين من حيث لا تدري ولا تحتسب.

- بعد ذلك نواصل قراءة السورة حتى الآية رقم 58، والتي نصها: «سلام قول من رب رحيم»، ونرددها 7 مرات.

- بين كل مرة في الآية رقم 58، نقول: «اللهم سلمنا من فتن الدنيا وعذاب الأخرة».

- نواصل قراءة حتى الآية 81، التي تنص:«أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ»، وتردد 3 مرات.

- بين كل مرة في الآية 81، نقول: «والله قادر أن يأتي بالفرج العظيم ويفك كروبنا وكروب المكروبين ويقضي حوائجنا وحوائج السائلين ويسد الدين عن المدينين».

- ونستكمل القراءة حتى الآية 83، التي نصها: «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئ وإليه ترجعون».

- ونقول: سبحان العالم لكل مكنون والقاضي لكل الديون سبحان من خزائنه بين الكاف والنون سبحان من قوله كن فيكون، اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم أن تسخر لي قلب من أحوجتني إليه ومن بيده من البشر قضاء حاجتي وأن تكفني اللهم شر من يقدر على أولا أقدر عليه يا من بيده ملكوت كل شئ أنت العالم به والقادر عليه، اللهم بحق نبيك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة يس أسالك يارب أن تجعلني في كل أمر وشدة غالبا وأن تمن علي بسرعة العطاء وتحقيق الرجاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبجاهة فرج عني ما أنا فيه يا أكرم الأكرمين جئتك أتوسل إليك بقدر النبي الكريم وبسر بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم

- ثم تسمي الشئ الذي تريد من الله عطائه أو تريد من الله أن يصرف عنك وتقول آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

أجاب الدكتور عمرو الورادني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونه:" عقوبة عدم الوفاء بالنذر بسبب عدم القدرة؟".

ليرد الورداني، قائلاً:" إذا لم تستطع أن تحصل مال وتنفذ به النذر الذي نذرته على نفسك والإمكانيات على القد، فتكفر عن اليمين.

وأشار الى أن من نذر نذرا ولم يستطع أن يؤديه يخرج منه كفارة يمين وليس عليه إثم لأنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها.

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدم الوفاء بالنذر كفاراته كفارة اليمين، وعليك أن تطعم عشرة مساكين.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المسلم ملزم بتنفيذ النذر بعد حصول ما نذر عليه.

وأضاف أنه لو أن الانسان نذر شيئا إلى الله- سبحانه وتعالى- وتم تحديد مكان هذا النذر، فيجب على الانسان ان يوفي نذره في المكان الذي حدده، لأنك انت الذي اشترطت على نفسك أن تؤديه في مكان معين فواجب عليك ان تؤديه في المكان الذي قد حدته واشترطته على نفسك.

ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء المصرية إن قراءة القرآن الكريم من الأمور التي تجلب لصاحبها البركة والثواب والأجر من الله عز وجل؛ ومن السور التي ورد في فضل قراءتها عدة أحاديث: سورة "يس"؛ فعن معقل بن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «و"يس" قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَؤُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ والدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ» رواه أحمد.

فقراءة سورة يس" لها فضل كبير، ولقارئها ثواب عظيم من الله عزَّ وجلَّ، وقد قرَّر فريق من العلماء جواز قراءة سورة يس" بنية قضاء الحاجات وتفريج الكربات -كالسَّعة في الرزق وقضاء الدَّين وتيسير الحاجات ونحو ذلك من أمور الخير- وأنَّ مَنْ قرأها متيقنًا بأن الله عزَّ وجلَّ سيقضي حاجته ببركة قراءة القرآن وسورة "يس" حصل له مقصوده بإذن الله.

حكم قراءة القرآن الكريم للميت ووصول ثوابها إليه..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من اجتماع الناس على قراءةِ القرآن وخَتْمِهِ وهِبَةِ ثواب هذا العمل الصالح إلى الميت؛ سواء كان ذلك حال وفاته أو بعدها، في منزله أو في المسجد، عند القبر أو غيره.

وأضافت: «لقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (اقرَأوا يس على مَوْتَاكُم) الذي رواه أحمد وغيره، والحديث يشمل حال الاحتضار وبعده. وقد ألَّف في هذه المسألة جماعةٌ من العلماء؛ منهم الإمام الخلال الحنبلي، والحافظ شمس الدين المقدسي الحنبلي، والسيد عبد الله الغماري، حتى إن بعض العلماء نقلوا الإجماع على مشروعيته من غير نَكير».

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الثواب يصل إلى الميت في حالة واحدة، وهي أن يقول القارئ: «اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأتُ لفلان».