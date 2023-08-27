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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 خطوات فعالة للتخلص من الوزن الزائد والكرش بعد الولادة القيصرية

خطوات للتخلص من الوزن
خطوات للتخلص من الوزن الزائد وترهلات البطن بعد الولادة القيص

تعاني الكثير من السيدات بعد الولادة القيصرية من صعوبة التخلص من الوزن الزائد الذي اكتسبنه أثناء فترة الحمل، وكذلك من صعوبة التخلص من الكرش والدهون المترهلة، مما يسبب مشاكل نفسية لبعض السيدات خاصة التي تعطي أهمية كبيرة لمظهر الجسم.. نرصد اهم النصائح للتخلص من الوزن الزائد والكرش بعد الولادة القيصرية  وفقا لموقع Health digest

 

 

نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد الولادة

1- قبل البدء بالتمارين الرياضية
يجب إعطاء الجسم فترة الراحة بعد الولادة القيصرية : يكون الجسم بحاجة لفترة تتراوح بين الـ 6-8 أسابيع للبدء بالتمارين الرياضية، وذلك لإعطاء فرصة للجرح للالتئام وكون الجسم تعرض لعملية كبرى الولادة القيصرية.


2- الرضاعة الطبيعية 
حيث تساعد الرضاعة الطبيعية على التخلص من الوزن الزائد في جسم الأم، إضافة لما لها من إيجابيات على صحة الطفل.

3- عدم حمل ثقل يزيد عن وزن الطفل
يجب الامتناع عن حمل أي شيء يزيد وزنه عن وزن الطفل، وكذلك الامتناع عن صعود السلم خاصة في الأسابيع الأولى بعد الولادة.


4- استخدام مشد البطن الطبي
حيث يساعد المرأة على الشعور بتحسن  وشد البطن أثناء الحركة واستعادتها لحركتها الطبيعية بصورة أسرع، وكذلك فانه يساعد في التئام الجرح والأهم انه يساعد على شد عضلات البطن إلى بعضها.


5- النظام الغذائي المتوازن
يحتاج جسم المرأة  بعد الولادة إلى نظام غذائي متوازن، لكي يستعيد عافيته ولكي تكون المرأة قادرة على القيام بالرضاعة في حالة الرضاعة الطبيعية، وتحتاج المرأة إلى 1800-2000 سعرة حرارية يوميا، وقد تزيد 500 سعرة أخرى في حالة الرضاعة الطبيعية.

6- الاكثار من شرب الماء
تحتاج المرأة بعد الولادة إلى ما بين 3-4 لترات يوميا من الماء، حيث تمنع الجفاف والعطش وكذلك يساعد في التخلص من دهون البطن بعد الولادة.

7- النوم لساعات كافية
تنصح بالنوم لأخذ قسط كاف من النوم، حيث كلما نام طفلها، أما إذا لم تاخذ المرأة قسطا كافيا من النوم فلن تكون قادرة على القيام بالتمارين الرياضية، وكذلك سيقوم الجسم بإفراز الكورتيزون مع بقية هرمونات الاجهاد، والتي تزيد من قابلية الجسم على زيادة الوزن.

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