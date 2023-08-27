الأردن .. توقيف 4 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الجنوبية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، توقيف 4 أشخاص، شخصين من الجنسية الأوزبكية وآخرَين من الجنسية الكازخستانية، وذلك لمحاولتهم التسلل الي البلاد عبر الحدود الجنوبية، من دون تحديد الوجهة التي أتوا منها.

ونقل بيان للجيش، عن مصدر عسكري قوله، إن:"المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية المختصة أحبطت مساء أمس السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص، اثنان منهم من الجنسية الأوزبكية واثنان من الجنسية الكازخستانية".

وأضاف البيان: "قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض عليهم، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.

ويواجه الأردن تحديا أمنيا كبيرا مع استمرار جهات مجهولة قد تكون تنظيمات إرهابية في إطلاق طائرات مسيرة محمّلة بالمتفجرات من جارته سوريا، فيما يرى خبراء عسكريون أن عمان تقف على عتبة خيارات دفاعية استثنائية محتملة لمواجهة المساعي التي تهدد أمن المملكة.