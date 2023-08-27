عازف: الأداء على الربابة صعب ويحتاج إلى إتقان وصبر

خصصت الإعلامية “دينا رامز”، مقدمة برنامج “ست الستات”، حلقة اليوم، للحديث عن الفن الشعبي المصري والفلكلور المصري، وقامت باستضافة محسن الشيمي، وأبنته هدير محسن الشيمي

عزاف الربابة.

وقال محسن الشيمي، أن ابنتي، كان لديها حب للموسيقى، وكانت ترغب في تعلم “العزف على الربابة”، ولكن كان لدي إعتراض في البداية، لأنه أعتبر أن العزف على الربابة للرجال فقط.

وتابع عازف الربابة محسن الشيمي، أن العزف على الربابة خاصة أن العزف على الربابة صعب، ويحتاج إلى إتقان وصبر، حتى يخرج اللحن بالشكل الأمثل.

وأشارت هدير محسن الشيمي إلى أنه أنا بحب كل الآلات الموسيقية، ولكن كان لدي رغبة في تعليم العزف على الربابة بعد أن رأيت والدي يعزف عليها، مما خلق لدي حالة شغف لتعلم العزف على الربابة، وبالفعل نجحت في ذلك.