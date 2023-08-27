عملة جديدة.. الكشف لأول مرة عن مذكرة روسية حول التخلي عن الدولار

قدم نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بوريس تشيرنيشوف، مذكرة من مؤسس الحزب فلاديمير جيرينوفسكي، يحثه فيها على التخلي عن الدولار الأمريكي.

وكتب تشيرنيشوف، عبر “تليجرام”، "مذكرة أخرى غير منشورة سابقًا لمؤسس الحزب الديمقراطي الليبرالي فلاديمير جيرينوفسكي. وفيها، على خلفية نمو الدولار في عام 2018، حث روسيا على التخلي عن العملة الأمريكية. وفي ضوء الأحداث الجارية، فإن النصيحة مناسبة ومنطقية”.

تمت كتابة المذكرة في صيف عام 2018، عندما استمر الدولار في النمو، من 56.7 روبل في يناير إلى 66 روبل في أغسطس.

وأشار تشيرنيشوف، فإن الأحداث تتطور تماماً كما قال جيرينوفسكي، روسيا تتجه تدريجياً نحو التخلي عن الدولار الأمريكي، في حين أن هناك بدائل كافية كعملة للتجارة الدولية.