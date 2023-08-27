تصعيد حاد لـ روسيا على مقاطعات أوكرانيا

أعلنت القيادة الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، التصدي لهجمات صاروخية روسية استهدفت مقاطعة سومي، في ظل تصعيد الهجمات بين كييف وموسكو.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها الجوية نفذت ضربة ناجحة لأحد المطارات في مقاطعة كييف الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "شنت القوات المسلحة الروسية في الليل ضربة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، استهدفت مطارا في منطقة بينتشوكي في مقاطعة كييف".

وأكد التقرير أن الضربة حققت هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة.

وانطلقت في وقت سابق، صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية شملت كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وفينيتسا وكيرفوجراد وبولتافا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا ونيكولاييف، بالإضافة إلى المناطق التي تخضع لسيطرة نظام كييف في زابوروجيا وخيرسون.