مفاجأة.. صاحبة فيديو الاحتفال بالطلاق تكشف سبب الانفضال على الهواء.. فيديو

كشف السيدة فريدة أبو الذهب، صاحبة فيديو الاحتفال بالطلاق، سبب طلاقها.



وقالت السيدة فريدة أبو الذهب، صاحبة فيديو الاحتفال بالطلاق،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الخيانة سبب الطلاق، لأن أصعب شيء في الدنيا الخيانة".

وأضافت السيدة فريدة أبو الذهب، صاحبة فيديو الاحتفال بالطلاق،: "الخيانة وقعت بالفعل، لأنه لا يوجد امرأة تهد بيتها وهي غير واثقة من الخيانة"، لافته: "لا أفكر في الزواج حاليا".

وأشارت السيدة فريدة أبو الذهب، صاحبة فيديو الاحتفال بالطلاق،: "عندما أقرر الزواج مرة أخرى سأفكر بعقلي وليس بقلبي".

