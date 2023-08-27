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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شائعات الطلاق تطارد النجوم| شيرين وحسام حبيب "سمن على عسل" بالسعودية.. وحقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

شائعات الطلاق تطارد
شائعات الطلاق تطارد النجوم

لم تكن شائعة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب هي الأولى من مثل هذه النوعية للشائعات في الوسط الفني، حيث سبقها عدد كبير من هذه النوعية للشائعات. 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز شائعات الطلاق التي لاحقت النجوم. 

 

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ظهر الفنان حسام حبيب، مع زوجته، الفنانة شيرين عبد الوهاب، في حفلها الليلة، الجمعة، 25 أغسطس، على مسرح محمد عبده أرينا، في موسم الجيمرز، بالعاصمة السعودية الرياض. 

وتداول عدد من جمهور شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو لها، قبل الصعود على المسرح، وهي تمسك يد أحد المنظمين، وخلفها زوجها حسام حبيب. 

ويعد هذا أول ظهور، لـ شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب، بعد الشائعات التي ترددت مؤخرا حول الخلافات والطلاق بينهما.  

 

 

هنا الزاهد 

في شهر يوليو الماضي، تحدثت الفنانة هنا الزاهد، خلال لقاء متلفز لها في دبي، عن حياتها الفنية والخاصة، وردت على شائعات طلاقها، وسبب عدم إنجابها حتى الآن.

ونفت هنا الزاهد شائعات طلاقها من الفنان أحمد فهمي التي ترددت خلال الفترة الماضية، وعلقت قائلة: «لو في أي حاجة بتحصل الناس كلها هتعرفها».

وعلم صدى البلد أن كل ما يشاع بشأن انفصال هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي أخبار عارية تمامًا عن الصحة.

وحرصت هنا الزاهد على حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد “مستر إكس” مع أحمد فهمي والحديث عن دورها وهي تلعب شخصية “حبيبته السابقة”.

وردا على سؤال الصحفيين عن حقيقة خلافها مع دانيا، لم تنكر هنا الزاهد الخلاف، ولكنها فضلت عدم الرد على الأمر قائلة:" أنا جاية النهارده أتكلم عن الفيلم بس ". 

 

نانسي عجرم

حالة كبيرة من الجدل أثيرت قبل عامين بعد تداول خبر انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، ما دفع الأخير للرد عبر موقع Btrending اللبناني.

وقال فادي الهاشم في تصريحات لموقع Btrending اللبناني: "نانسي أكيد أمانة، وأتعجب من أين خرجت هذه الأخبار، أنا في طريقي للمنزل لا أفهم ماذا يحدث".

وتعود شائعة طلاق نانسي عجرم إلى الصحفي اللبناني إيلي باسيل، الذي نشر صورة لنانسي وزوجها عبر حسابه بتطبيق انستجرام، وعلق عليها بجزأ من أغنية نانسي "عاتب ولوم" من ألبومها الأخير، وكتب: "عاتب ولوم من غير فراق أكيد هنوصل لإتفاق .. لو مش عشانا في حدّ بينا .. ممكن يضيع من الفراق".

 

تيم حسن ووفاء الكيلاني

وقبل 3 سنوات، ترددت بعض الشائعات التي تتحدث عن طلاق الإعلامية وفاء الكيلاني من النجم السوري تيم حسن بعد زواج دام 3 سنوات.

وزادت الشائعات بعد تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يؤكد انفصالهما بالفعل مع تفاصيل تؤكد أن الزوج دفع لزوجته مؤخر الصداق وأن الأمر انتهى بالفعل.

التأكيد زاد مع عودة قصة الرد الذي رده تيم حسن على أحد متابعيه حين سأله عن سبب عدم نشر صور زوجته عبر حساباته على السوشيال ميديا، قائلا "أنا حر"، ما زاد الشائعات عن الانفصال.

لكن مصدرا مقربا من الإعلامية وفاء الكيلاني، نفى خبر الطلاق أو الانفصال مؤكدا أنها مجرد شائعة، لا أساس لها من الصحة، وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق شائعة الانفصال بينهما.

 

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