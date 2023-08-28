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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأ الآن في مختلف لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، امتحان الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم ، وامتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة شعبة علمية رياضة وامتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية .

ويستمر زمن امتحان الجيولوجيا لطلاب علمي علوم ، وعلم النفس لطلاب الشعبة الأدبية لمدة 3 ساعات في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، حيث يبدأ من 9 صباحا حتى 12 ظهراً

أما بالنسبة لـ امتحان التفاضل والتكامل الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، فيستمر لمدة ساعتين فقط من 9 صباحا حتى 11 صباحا .

وفي نفس الاطار .. يؤدي الآن أيضاً ، طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)"، و يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) "، و يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة أولى".

وكانت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 قد انطلقت منذ يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس 2023 في جميع محافظات الجمهورية .

ومن المقرر أن يختتم الطلاب امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 رسمياً غداً الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسير أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 منذ السبت الماضي ، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

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