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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص في سقوط سيارة بترعة بشبين القناطر

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب قائد سيارة ملاكي بإصابات أثر سقوطه بسيارته في ترعة قسيمة بعزبة الشقرى التابعة لقرية الأحراز دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

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وتبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق ونزلت السيارة في الترعة وتجمع الأهالي في القرية وتم إنقاذ السائق ورفع السيارة.
من ناحية أخرى شهدت منطقة ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية مصرع عامل مصرعه متأثراً بإصابته بطلق نارى، إثر قيام صديقه بإطلاق النيران فى حفل " نقل عفش عروسة" حيث ، أطلق المتهم النيران ابتهاجا بالحفل أصاب المجنى عليه فى رأسه من الخلف بعيار نارى، تم نقل المصاب للمستشفى . 
جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم فى الواقعة . 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مركز قليوب، يفيد بورود بلاغاً من المستشفى باستقبال شاب يدعى " ط. ع .ر" 23 سنة، مصاب بطلق ناري من فرد خرطوش بالرأس.
و على الفور انتقلت قوات مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص وإجراء التحريات ، تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه فى حفل " نقل عفش عروسة " بقرية ميت نما بدائرة المركز ، أطلق صديقه النيران من فرد خرطوش محلى الصنع، أصاب المتوفى فى رأسه، وقامت الأهالى بنقله لمستشفى النيل، ثم تم تحويله الحالة لمستشفى الساحل، وتوفى عقب ذلك متأثرا بإصابته .   

شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر الأحراز مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

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