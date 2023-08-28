نزرع الأمل بالصحراء .. ما المكاسب التي تجنيها مصر من مشروع توشكى؟

يعتبر مشروع توشكي مستقبل للشباب للجيل الحالي والأجيال القادمة، ليتحقق حلمهم عقب إعطاء قبلة الحياة لهذا المشروع الذى يقع جنوب أسوان، وكانت فكرة إنشاؤه بهدف خلق وادى جديد في الصحراء الغربية على مساحة 540 ألف فدان، وتصل في المستقبل إلى مليون فدان، موازٍ لوادي النيل.

توسعات مستقبلية



وأكد الدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي، أن هناك توسعات مستقبلية ليصل إجمالي المساحات المستصلحة في مشروع توشكي لـ 1.1 مليون فدان .

أنواع التمور

وأضاف "مصيلحي " خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن منطقة توشكي يمكن إنتاج فيها أنواع التمور ذات القيمة المضافة مثل البرحي والمجدول وهما بالفعل مطلوبين للتصدير فى الدول الأخري ، منوهًا إلي أن المشروع القومي للنخيل الذى أطلقه الرئيس السيسي لزراعة 2.5 مليون نخلة ستكون فى منطقة توشكي والوادي الجديد.

وأشار " مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي" إلي أن أنه يمكن إنشاء مجمعات صناعية تخدم أنواع التمور مثل التعبئة والتغليف وبالتالي يتم تصديرها ومطلوبة للأسواق الخارجية ، موضحًا أن منطقة توشكي مناسبة جدًا لإنتاج أنواع تمور جيدة ، وهناك مساحات تم زراعتها بالفعل .

وكشف الدكتور نعيم مصيلحي عن أهم المحاصيل التى يتم زراعتها فى أراضي مشروع توشكي المحاصيل الحقلية ، والمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح ، والذرة الصفراء ، والشعير ، وبعض محاصيل النباتات العطرية ، إضافة إلى الفاكهة مثل المانجو والنخيل لإنتاج التمور.



وعلى نفس السياق، قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية من الله لاعمار الصحراء ، لافتا إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في اطار خطة الدوله للتوسع الافقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية تهدف لزيادة المساحات المنزرعه بنحو 4 مليون فدان في فترة قصيرة جدا بالنسبه لعمر الدول .

وأوضح " ابوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن ما يحدث للقطاع الزراعي بمصر اشبه بالمعجزة حيث يهدف المشروع القومي العملاق (الدلتا الجديده ) لاضافة نحو2.5مليون فدان جديده كما يهدف مشروع الريف المصري لزراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان بالإضافة الي مشروع توشكي والذي سيضيف للرقعه الزراعيه نحو500 الف فدان وتسعي الدوله المصريه بكل قوة لاعمار الصحراء في كافة ربوع الجمهوريه باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة في سيناء وشرق العوينات ومساعدة واضعي اليد لتقنين اراضيهم بالتوازي مع استرداد اراضي الدوله المنهوبه ومنع التعديات علي الأراضي الزراعيه

وأضاف نقيب الفلاحين، أن مشروع توشكي يوفر ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية مما سوف يخفض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين، كما يساعد في تنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.

وأشار عبدالرحمن إلى أن معظم أراضي المشروع تروي من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق حديثة ويزرع به أكثر من مليون نخلة من أجود أنواع النخيل وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع إلى نحو 2.5 مليون نخلة