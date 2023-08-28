تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد الحلو وريهام عبد الحكيم

يستعد الفنان محمد الحلو لإحياء حفل جديد على مسرح بنش مارك بجدة، برفقة المطربات ريهام عبد الحكيم، إيمان عبد الغني، وهايدي موسى، وذلك يوم 1 سبتمبر المقبل .





أسعار تذاكر

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأسعار مختلفة حيث تأتي الفئة الأولى بمبلغ 950 ريال أي ما يعادل 7828 جنيه أما الفئة الثانية بـ750 ريال أي ما يعادل 6180 جنيه والفئة الثالثة بـ350 أى ما يعادل 2884 جنيه والفئة الرابعة بـ200 أي ما يعادل 1648 جنيه والفئة الخامسة والأخيرة تصل سعرها إلى 150 ريال سعودي أي ما يعادل 1236 جنيه.

محمد الحلو:

رد الفنان محمد الحلو، على حالة الجدل والهجوم المثار ضده، بسبب غناء "عمارة يا سعودية"، بدلا من "عمار يا إسكندرية"، عقب الحفل الغنائي الذي أحياه ضمن فاعليات “كاسيت 90”، بمدينة جدة في السعودية، قائلا: "الناس اتهمتني إني غيرت عمار يا إسكندرية، بعمار يا سعودية، وهذا جزء مقتطع من الحقيقة، لكن في بداية الحفل، غنيت "عمار يا إسكندرية"، ورردها "الكورال".

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع عبر فضائية etc، أنه استُقبل بحفاوة وكرم بالغ من الجمهور السعودي، وأُحرجت ألا أرد هذه الحفاوة، فقلت "عمارة يا سعودية"، من باب المجاملة والترحيب والشكر على حسن الاستقبال، وصدرت من قلبي؛ كرد فعل سريع، دون التخطيط المسبق له، أو تغيير للأغنية الأصلية.

وأضاف "الحلو" أن جمهور السوشيال ميديا هاجمني دون معرفة الحقيقة الكاملة، وظُلمت جدا منهم. وكشف أن اختفائه خلال الفترة الماضية، كان بسبب مرضه، ومشكلة في قدمه منعته من الظهور، إلا أن حالته الصحية تتحسن، وأنه خلال الفترة المقبلة سيسعى للعودة إلى الساحة الفنية.