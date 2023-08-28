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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر: نباتات سامة تستخدم كوصفات طبيعية لعلاج الشعر والبشرة لابد الحذر منها

هاني الناظر
هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن هناك نباتات سامة يجب الحذر منها لأنها تستخدم كوصفات طبيعية لعلاج البشرة والشعر ولكن هذه النباتات ضارة جداً.

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هاني الناظر يحذر من استخدام حقن الباربي لهذا السبب .. فيديو

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وأضاف "الناظر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن علي المواطنين بعدم الوثوق في الوصفات الطبية المنتشرة علي وسائل التواصل الإجتماعي إلا إذا كان كاتب هذه الوصفات طبيب ومتخصص عدا ذلك يجب عدم الوثوق نهائيا.

وتابع الدكتور هاني الناظر، أن لا يوجد كريم للبشرة يمنع ظهور تجاعيد الوجه أو علامات تقدم السن مهما كان غالي الثمن لأن ذلك شئ خارج عن إرادة البشر ولابد من حدوث ذلك مع التقدم في العمر.

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