لماذا لا نسمع دقات القلب دائما ؟ جمال شعبان يكشف مفاجأة

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن أسباب عدم سماع دقات القلب دائما.

كتب جمال شعبان في منشوره:" وحدة السمع المركزية الموجودة بالأذن الداخلية تسمي القوقعة.



ورغم إن القوقعة حساسة جدا للصوت ، ورغم إن الشريان المغذي للقوقعة يحمل أصوات دقات القلب ..فمن المفترض أن هذه النبضات تنتقل الي القوقعة فنكون قادرين أن نستمع إلي دقات القلب في كل الأوقات."



تابع:"ومن ثم قد يحدث تشويش دائم للسمع ولكن هذا لا يحدث في الظروف الطبيعية ويرجع ذلك الي تكوين الشريان المغذي للقوقعة، ذي الشكل اللولبي الحلزوني والذي تتضاءل من خلاله ذبذبات دقات القلب الي ان تصبح خافتة جدا ولا تستقبلها القوقعة ،وذلك نقيضا لما كان قد يحدث لو كان الشريان مستقيما فتنتقل من خلاله النبضات دون ان تفقد ترددها.."

كتب جمال شعبان:"الطريف أن هذا الشكل الحلزوني اللولبي لا يكتمل تكوينه في الجنين، وبإمكان الجنين أن يستمع دوما لنبضات قلبه فيستأنس بها وذلك بالإضافة إلي نبضات قلب أمه."



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