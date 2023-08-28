اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

تصدر مسلسل سفاح الجيزة للفنان احمد فهمي محركات البحث جوجل بمجرد عرض اول حلقتين منه على منصة شاهد حيث جذب اهتمام الجمهور نظرا لأحداثه المثيرة والغامضة .

كواليس استعدد احمد فهمي لسفاح الجيزة

نشر أحد رواد السوشيال ميديا علي موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، فيديو من كواليس مسلسل "سفاح الجيزة" أثناء التصوير.

وظهر الفنان أحمد فهمي في مشهد، وهو يقوم بحفر قبر تحت الأمطار الشديدة، ليعلق رواد السوشيال ميديا علي مدي إتقان أحمد فهمي للدور واحترافيه تصوير المسلسل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.