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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توجه استدعاء لموظفين بالسفارة الأمريكية.. تفاصيل قضية تجسس لصالح واشنطن

قضية تجسس مخبر لصالح
قضية تجسس مخبر لصالح واشنطن

كشفت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية تفاصيل أنشطة التجسس من قبل الروسي روبرت شونوف الذي يعمل مخبرًا بالسفارة الأمريكية وموظفا سابقا في القنصلية العامة الأمريكية في فلاديفوستوك.

وحسب “روسيا اليوم”، قال الأمن الروسي اليوم الاثنين، إنه تم توجيه اتهام لشونوف بارتكاب جريمة تنص عليها المادة 275.1 من القانون الجنائي الروسي "التخابر السري مع دولة أجنبية".

وأوضح البيان أنه منذ سبتمبر 2022 وحتى احتجازه، أدى شونوف "مقابل مكافأة مادية" مهاما كلفه بها موظفا القسم السياسي بالسفارة الأمريكية في موسكو جيفري سيلين وديفيد برنشتاين، لجمع معلومات عن سير العملية العسكرية الخاصة وعملية التعبئة في روسيا.

كما شمل عمل شونوف لصالح الولايات المتحدة جمع معلومات عن المشاكل القائمة في مناطق روسيا وتقييم تأثيرها على النشاط الاحتجاجي المتعلق بالانتخابات الرئاسية في روسيا عام 2024.

ولفت البيان إلى أنه "من المخطط استجواب الدبلوماسيين الأمريكيين المذكورين، حيث تم توجيه إشعار بذلك إلى السفارة الأمريكية في موسكو".

وفي تسجيل مصور نشره الأمن الروسي، اعترف شونوف بالذنب في جمع معلومات عن سير العملية العسكرية الخاصة بطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين.

وقال إن موظفين في السفارة الأمريكية اتصلوا به و"أعربوا عن اهتمامهم بجمع المعلومات حول الأحداث البارزة التي تشهدها روسيا حاليا مثل العملية العسكرية الخاصة، والتعبئة، والانتخابات الرئاسية المقبلة، وانضمام الأراضي الجديدة".

وأضاف أن السكرتير الأول في السفارة الأمريكية كلفه بمهمة البحث عن الصحفيين ورجال الأعمال والسياسيين الموالين للولايات المتحدة، والذين يمكن استخدامهم لاحقا لجمع المعلومات.

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