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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فرصتك للشراء.. خصم 6000 جنيه على موبايل Google Pixel الجبار

فرصتك للشراء..خصم
فرصتك للشراء..خصم 6000 جنيه على موبايل Google Pixel الجبار

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور أغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الولايات المتحدة يبيع هاتف جوجل بيكسل الأحدث Google Pixel 7بخصم يقدر ب 150 دولار أمريكي (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري تقريبا ).

فرصتك للشراء..خصم 6000 جنيه على موبايل Google Pixel الجبار

وهاتف Google Pixel 7 هو هاتف ذكي من الفئة الرائدة تم إطلاقه في أكتوبر 2022. يأتي الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.3 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Google Tensor G2 بتقنية تصنيع 5 نانومتر، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

تتضمن كاميرا Pixel 7 الرئيسية مستشعرًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. يدعم الهاتف الشحن السريع السلكي بقدرة 30 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط.

 

فيما يلي مواصفات هاتف Google Pixel 7 الرئيسية:

 

• الشاشة: OLED مقاس 6.3 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز

• المعالج: Google Tensor G2 بتقنية تصنيع 5 نانومتر

• الذاكرة: 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و128 أو 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية

• الكاميرا: 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 8 ميجابكسل

• البطارية: 4355 مللي أمبير/ساعة

• التشغيل: Android 13

• السعر: 600 دولار أمريكي للإصدار بسعة تخزينية 128 جيجابايت ورام 8 جيجابايت، وبسعر 700 دولار أمريكي للإصدار بمساحة تخزينية 256 جيجابايت ورام 8 جيجابايت

 

فيما يلي بعض الميزات البارزة لهاتف Google Pixel 7 :

 

• معالج Google Tensor G2 الجديد، والذي يوفر أداءً أسرع وكفاءة أفضل في استخدام الطاقة.

• كاميرا Pixel 7 الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والتي توفر صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة.

• دعم الشحن السريع السلكي واللاسلكي.

• مقاومة الماء والغبار بمعدل IP68.

بشكل عام، يعد هاتف Google Pixel 7 هاتفًا ذكيًا من الفئة الرائدة يوفر أداءً قويًا وكاميرا رائعة وميزات عديدة.

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