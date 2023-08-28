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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زراعة الشيوخ: توجيهات الرئيس بحوافز للمصنعين بداية لنهضة صناعية وزيادة في الإنتاج المحلي

صدى البلد

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ،  أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز  المهمة، هى خطوة جيدة، تمثل بداية جديدة لنهضة صناعية في مصر.


وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تلك التوجيهات تؤكد اهتمام الرئيس السيسي، بتذليل العقبات أمام المشروعات والاستثمارات بمصر، والعمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتشجيع الصناعة المصرية، باعتبارها جزء أساسى  من منظومة التنمية الشاملة، حيث يتكامل معها قطاع الزراعة وقطاع التجارة، لتحقيق تلك التنمية الشاملة التى تستهدفها البلاد، كما أنها تؤكد التزامه بتوصيات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي.


وأشاد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بحزمة الحوافز، والتى من بينها  الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، بالإضافة إلي إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بجانب  التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وأوضح المهندس عبد السلام الجبلى، أن تلك الحوافز هامة جدا، ومن شأنها  تشجيع المستثمرين في قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.


وتابع الجبلي، أن الفترة المقبلة تمثل فرصة كبيرة للمستثمرين داخليا وخارجيا لضخ استثمارات في مصر، مشيرا إلي أن مجال التصنيع الزراعى يأتي في مقدمة الاستثمارات الناجحة في ظل توافر المواد الأولية من المحاصيل الزراعية.


وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضا انضمام مصر لتجمع البريكس، في هذا التوقيت يمثل فرصة كبيرة لتشجيع الصناعة والإنتاج المحلي في مصر، حيث يفتح أسواق جديدة للتصدير وسط تسهيلات تجارية دولية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى،  وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.

كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الزراعة والري الرخصة الذهبية التنمية الشاملة

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