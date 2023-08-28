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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمعسكر سبتمبر غدا

فيتوريا
فيتوريا

يعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم غدا قائمة الفراعنة النهائية لمواجهتي إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وخوض ودية تونس .

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر أعلن عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢  و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس، واللاعبون هم:
محمد صلاح 
محمود تريزيجيه
عمر مرموش
مصطفى محمد 
حمدي فتحي 
طارق حامد 
محمد شريف 
أحمد حمدي 
سام مرسي

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر.

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