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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يومان على صرف معاش سبتمبر.. كيف تحافظ عليه من القطع والوقف؟

المعاشات
المعاشات

يفصلنا يومان فقط على بدء صرف معاش سبتمبر، حيث تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية، لصرفه يوم الجمعة المقبل والذي يوافق  1 سبتمبر 2023، أي بعد يومين.

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وتكثر معدلات البحث عن مواعيد وأماكن صرف معاش سبتمبر 2023، من خلال اكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، خاصة خلال هذه الأيام، وذلك من منطلق قرب انتهاء الشهر الحالي والوقوف على مشارف بدء شهر سبتمبر الجديد.

موعد صرف معاش سبتمبر

وبالتزامن مع قرب موعد صرف معاش شهر سبتمبر يهتم أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات بمعرفة موعد صرف المعاشات بالإضافة إلى التساؤل عن كيفية حماية معاشه من القطع أو الوقف وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.

بين قانون التأمينات والمعاشات الإجراءات الواجب اتباعها لتجنب قطع او وقف المعاشات عن المواطنين ، وذلك في ظل عدم معرفة العديد منهم بها، فنجد ارتكابهم عدد من الأفعال دون دراية بعواقبها في المستقبل بأن وقف صرف المعاشات لهم.

وفي هذا السياق نرصد في السطور التالية عددا من الأمور التي قد تؤدي إلى وقف المعاشات أو قطعها  وفقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

حالات وقف المعاشات بـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد

رصد قانون التأمينات والمعاشات، حالتين يتم بسببهما وقف المعاشات لأصحابها وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات وهم:

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

حالات قطع  المعاشات بـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد


أما حالات قطع المعاشات وفقا لما جاء في قانون التأمينات والمعاشات، فهم جاءوا كالتالي:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4-  توافر شروط استحقاق معاش آخر.

وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

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