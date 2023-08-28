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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

باق 3 أيام| وقف معاش سبتمبر 2023 لهؤلاء.. وهذه مواعيد وأماكن الصرف

صرف معاش سبتمبر 2023
صرف معاش سبتمبر 2023

تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية، لصرف معاش سبتمبر 2023، وهو ما يبحث عنه الملايين من أصحاب المعاشات في مصر انتظارا لموعد صرف الشهر الجديد.
 

3 أيام على صرف معاش سبتمبر 2023.. كثرت معدلات بحث المواطنين بالأخص خلال هذه الأيام عن مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، وذلك بالتزامن على قرب انتهاء شهر أغسطس الحالي 2023 والذي وصل إلى يوم 28.

ونحن على مشارف شهر سبتمبر الجديد وقبل انتهاء شهر أغسطس، يبحث أكثر من 11 مليون مواطن من اصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاشات بالإضافة إلى التساؤل عن إمكانية صرف الزيادات الجديدة للمعاشات وموعد تطبيقها.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2023

 

وفقا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات، فإن موعد صرف أصحاب المعاشات  شهر سبتمبر 2023 سيكون  يوم الجمعة المقبل والذي يوافق  1 سبتمبر 2023، اي بعد 3 أيام بدءا من اليوم.

أما فيما يتعلق بزيادة المعاشات لشهر سبتمبر 2023، فوفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالاخص في مادته 35 فإن موعد زيادة المعاشات الجديدة تكون في أول يوليو من كل عام  بحد أقصى 15% ، وهو ما يعني عدم وجود زيادة في معاش شهر سبتمبر وسيكون موعد تطبيقها العام القادم في يوليو 2024.

بالتزامن مع تساؤلات أصحاب المعاشات والذي يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن، عن موعد صرف معاش شهر سبتمبر وهل توجد زيادة على المعاشات أم لا، تأتي أيضا تساؤلات عن اسباب وقف المعاشات وما هي الفئات المحرومة منها، حتى لا يتفاجأ  البعض بقطع معاشه دون دراية منه.


وفي ضوء حرص موقع صدى البلد على تقديم كافة المعلومات وتلبية رغبات القراء، نستعرض لكم في السطور التالية ما يريده المتابعون حول موعد صرف معاشات سبتمبر والفئات المحرومة من المعاش بأمر القانون.

فئات محرومة من معاشات سبتمبر الجديدة 


في ضوء ما جاء به المشرع بالقانون، نرصد الحالات المقطوع عنها المعاشات في السطور التالية: 

جاءت أبرز هذه الأسباب متمثلة في وفاة المستحق، للمعاش، ومن ضمن الأسباب ايضا زواج الأرملة، والأرمل أو البنت أو الأخت.

وايضا بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما مع وجود استثناءات وهي :

 

- الغير قادر عن الكسب حتى زوال حالة العجز

 

- الطالب حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما أيهما أقرب، ولكن يستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن الـ 26 خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

- مزاولة  مستحق المعاش بأي عمل ويكون دخله منه صافيا يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، وحسم القانون هذا الامر بأنه مع عدم مساواة الدخل عن المعاش ونقصه يتم صرف الفارق فى تاريخ التحاقه بالعمل فى يناير من كل عام.

- التحاق مستحق المعاش بمهنة تجارية أو غير تجارية تكون منتظمة بقوانين لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة.

وفي حالة ترك مزاولة المهنة يرجع الحق في صرف المعاش بدءا  من أول الشهر التالي لتاريخ ترك وانهاء المهنة.

 

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2023

 

 ومن المقرر أن يتم صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي:

  1. ماكينات الصراف الآلي atm
  2. مكاتب  البريد المصري.
  3. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
  4. فروع بنك ناصر الاجتماعي.
  5. من منافذ شركة فوري.
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