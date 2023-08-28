سرقة أصحاب المعاشات..اليوم نظر محاكمة المتهمين بالاستيلاء على اموال المواطنين

تنظر، اليوم محكمة جنح الأميرية، محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات.

سرقة أصحاب المعاشات



وكشف، امر الاحالة ان الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من موظف على المعاش يفيد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك.

أحد ضحايا عصابة سرقة أصحاب المعاشات

وأضاف أنه تلقى رسائل من أرقام ادعت أنها من البنك المركزي وطلبت منه تحديث بياناته، حيث تم إرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه، وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده وتبين سرقة كذا شخص من أصحاب المعاشات.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء ذلك تشكيل عصابي يوهم أصحاب المعاشات الضحايا أنه من البنك المركزي ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم.