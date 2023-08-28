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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

موعد معاشات سبتمبر
موعد معاشات سبتمبر 2023

تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية، لصرف معاشات سبتمبر 2023، وهو ما يبحث عنه الملايين من أصحاب المعاشات في مصر انتظارا لموعد صرف الشهر الجديد.

زيادة المعاشات سبتمبر 2023

ويتساءل الملايين عن هل تطبق زيادة المعاشات سبتمبر 2023 ، بالتزامن مع بدء أصحاب المعاشات صرف شهر سبتمبر 2023 يوم الجمعة المقبل الموافق 1 سبتمبر 2023، حسبما أعلنت هيئة التأمينات لنحو 11 مليون مستحق للمعاش.

موعد معاشات سبتمبر 2023

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موعد الزيادة الجديدة في المعاشات

ولا توجد أي زيادة في المعاشات في سبتمبر المقبل إذ حدد قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، في المادة رقم 35 موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.

وطبقا للقانون فمن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات يوم 1 يوليو من عام 2024.

يذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية قررت زيادة المعاشات 2023 في شهر أبريل الماضي بنسبة 15%، بعد توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بتبكير موعد الزيادة المقررة في يوليو من كل عام.

وتم زيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا، قبل موعد صرفها الفعلي بـ3 أشهر.

موعد معاشات سبتمبر 2023

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2023

 ومن المقرر أن يتم صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي :

1- ماكينات الصراف الآلي atm

2- مكاتب  البريد المصري.

3-  المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

4-  فروع بنك ناصر الاجتماعي.

5-  من منافذ شركة فوري.

موعد زيادة المعاشات المقبلة 

وتنص المادة (35) من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة  15%  ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام.

موعد معاشات سبتمبر 2023

وتابعت المادة 35 من القانون :" يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء".

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