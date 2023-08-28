الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورة عسكرية قرب حدود لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن قواته في الجبهة الداخلية ستبدأ إجراء مناورة عسكرية غدًا ويوم الخميس، للتعامل مع سيناريوهات سقوط صواريخ.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن المناورة العسكرية سيتخللها تفعيل صفارات الإنذار غدا الثلاثاء الساعة 10:05 صباحًا في منطقة كفار فرديم قرب حدود لبنان، ويوم الخميس الساعة 10:05 صباحًا، في منطقة موريشت وكيبوتس كيشور شرق عكا.

وأعلن جيش الاحتلال، مساء أمس الأحد، عن مناورة عسكرية ستبدأ اليوم الإثنين في منطقة جبل دوف عند الحدود الشمالية.

ووفق بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن المناورة العسكرية سيتخللها حركة نشطة للمركبات العسكرية، وسيسمع دوي انفجارات، وإطلاق نار.