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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على سعر تذكرة حفل مصطفى شوقي وأحمد جمال في مهرجان القلعة

مصطفى شوقي
مصطفى شوقي

تتواصل الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث يقام حفلين مساء الاربعاء 30 اغسطس  على مسرح المحكى.  

ففي الثامنه مساء يقدم الفنان مصطفى شوقي الذى يشارك فى الفعاليات لأول مره مجموعة من اعماله الغنائية الخاصة منها ملطشة القلوب ، وضارب عليوى ، بومبا، رموا طوبتى، ياسمرا وغيرها .

وفى العاشرة مساء يقام حفل للفنان احمد جمال يضم عددا من اعماله الخاصة منها اضحكي ، خطير، انا اشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب ، نشيد العاشقين وغيرها، ويبلغ سعر ت تذكرة الحفلة ٦٠ جنيها.

مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر مصطفى شوقي أعماله الغنائية تذكرة الحفلة

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