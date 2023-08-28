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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دعاء فاروق عن مسلسل "سفاح الجيزة " : مبقتش أثق فى حد

صدى البلد

علقت الإعلامية دعاء فاروق على مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنان أخمد فهمى من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وقالت دعاء فاروق من خلال الفيديو :" مبقتش أثق فى حد وبترعب من مسلسل "سفاح الجيزة" ، وبيقولوا ده كان أكتر حد متدين وبيصلى.

وأضافت دعاء فاروق :" خانق الناس ونفسك ليه وأنت هتختمها بقتل ، ده مش تدين حقيقى ده تدين ظاهرى، والستارة اللى بيحطها عشان يخدع الناس".


يوضح أحمد فهمي أن جزءاً من حكاية العمل مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقة، غير أن الشخصيات والأحداث والتفاصيل في معظمها ذات بعد درامي ولا تعكس الواقع أو شخصياته". ويتابع فهمي حول الدور الذي يلعبه في المسلسل: "أقدم شخصية جابر وهو المجرم السفاح، والقاتل المتسلسل المحرك للأحداث. ثمة ظروف معينة تعرّض لها جابر في طفولته أثّرت في نشأته النفسية وهو ما كان أحد أسباب وصوله إلى ما هو عليه، وذلك شأن معظم السفاحين والقتلة المتسلسلين". 

 

يضيف فهمي: "شدّتني الشخصية المركبة للسفاح فضلاً عن كون العمل ضخم وحُضّر له جيداً، وينوّع من حضوري في الكوميديا والتراجيديا". وختم فهمي "استغرق التحضير للمسلسل أكثر من سنتين، رغم أنه يأتي في 8 حلقات فقط، فالمشروع ضخم، وفكرته جديدة على الشارع العربي، وتطلّب ذلك من فريق العمل دراسة الجوانب النفسية والسلوكية للسفاح، وتقديم مبرّرات درامية مقنعة وبناء الشخصيات بطريقة علمية ودرامية".

العمل من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

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