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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أمناء جامعة بنها الأهلية يهنئون محافظ القليوبية بالعيد القومي الـ 155 للمحافظة

د. جمال السعيد -
د. جمال السعيد - اللواء. عبدالحميد الهجان

قدّم مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس ، وأعضاء مجلس الأمناء ، وقيادات الجامعة الأهلية ، بأسمى آيات التهاني للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ 155 لمحافظة القليوبية.


وأعرب الدكتور جمال السعيد عن تقديره لمجهودات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .


من الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية تحتفل بعيدها القومي فى الـ 30 من أغسطس من كل عام ، والذى يواكب ذكرى افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى تعد من أهم المعالم السياحية بالمحافظة.

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