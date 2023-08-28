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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن موعد بدء استخدام مقاتلات "إف 16"

صدى البلد

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" التي حصلت عليها من أمريكا، لأول مرة في عام 2024.

وأكد الوزير الأوكراني في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، علي أن "أوكرانيا يمكن أن تبدأ باستخدام مقاتلات "إف 16" في ربيع العام المقبل، حيث انطلقت الدورات التحضيرية للطيارين والمهندسين والفنيين لدينا".

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وأضاف: "من المفترض أن يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل، وربما لفترة أطول قليلا".


وأعرب ريزنيكوف أن استخدام هذه الطائرات سيشكل نقطة تحول في المواجهة التي تتمتع فيها روسيا حاليا بتفوق جوي.

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