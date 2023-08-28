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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بضرورة تحفيز الشركاء الأجانب لزيادة معدلات إنتاج الطاقة في مصر

عامر الشوربجي، عضو
عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب

أشاد النائب عامر الشوربحي عضو مجلس النواب باستقبال الرئيس السيسي للرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم BP" ، مؤكدا أن الشركة البريطانية المتنامية فى مصر، لها العديد من الإسهامات فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، ستسهم في تعزيز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

 


وأشار " الشوربجي " فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن هناك ثقة كبيرة في هذا القطاع لتجاوز التحديات،  و أن نكون على مستوى التوقعات و تأمين قطاع الطاقة و لتحقيق الاستدامة المالية.

 

وطالب عضو البرلمان بضرورة تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج في مصر.

 

و استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "برنارد لوني"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم BP"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و نادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية فى مصر، بما لها من إسهام فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية،

عامر الشوربحي مجلس النواب الرئيس السيسي بريتيش بيتروليوم BP الطاقة

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