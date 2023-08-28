فستان لافت.. درة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير| شاهد

نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ومختلفة .

وتألقت درة، مرتديه فستان ناعم وبسيط باللون الرمادي الفاتح من ماركه fendi، ونسقت معه حقيبة أنيقة لتتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت درة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

وإليكم صور درة