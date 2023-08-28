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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ما وراء الطبيعة" معرض للفنانة منى فتحي بمركز الهناجر للفنون

معرض فني
معرض فني

تحتفي الفنانة منى فتحي بافتتاح معرضها الشخصي السابع الذي تُقدمه تحت عنوان "ما وراء الطبيعة" وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 1 سبتمبر بمركز الهناجر للفنون بأرض الأوبرا، ويفتتح المعرض ا.د. حمدي أبو المعاطي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ونقيب التشكيليين السابق، في تمام الساعة السابعة مساءًا بحضور لفيف من الفنانين.

عن أسلوبها الفني تقول: أعتبر الألوان وسيلتي للتعبير عن مشاعري وأحاسيسي وكأنها علامات أكتشف بها نفسي أولاً، نوع من البوح عن مكنونها بلا توجيه، حيث تنساب الألوان على المسطح لتصنع إيقاعها الخاص وقصتها الخاصة وفق قوالب تجريدية تسمح بمشاركتها مع المتلقي بلا حواجز.

منى فتحي .. دراسات حرة فنون جميلة، ودراسات حرة فنون تطبيقية، حصلت على منحة التفرغ من وزارة الثقافة 2022 ، 2023، شاركت في عديد من المعارض والملتقيات الفنية الجماعية داخل وخارج مصر، وأقامت ست معارض فردية آخرها معرض رسائل لونية بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا العام الماضي.

وسوف يستمر المعرض يومياً من التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً حتى يوم 6 سبتمبر.

الفنانة منى فتحي ما وراء الطبيعة حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين دراسات حرة فنون جميلة

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