خالد محمود: ندمت على مشهد القبلة في "شاويش نص الليل" والسينما لازم تكون نظيفة

تحدث الفنان خالد محمود عن وجهه نظره في الفن قائلا:' الفنان قدوة مهمة جدا والدليل أن الممثل الكويس بتلاقي الناس مبسوطة وفرحانه بيه وبتابعه، وبتعمل اللي بيعمله وردود أفعال الناس عليه أن دوره كان إيجابي وبيفيد المجتمع، الممثل اللي بيضر بتلاقي الناس كلها مبتختلفش عليه إنه قدوة سيئة والفن لو مش رسالة مكنش في فيلم كلمة شرف للراحل فريد شوقي يغير قانون في الحياة الاجتماعية أو فيلم جعلوني مجرما الفيلمين دول غيروا قوانين في البلد.



وأضاف محمود خلال تصريحاته تليفزيونية :" أنا ضد اللي بيقول الفن مش رسالة والا مكنتش اتقال على الفن قوة ناعمة، وانا مش ضد مصطلح السينما النظيفة السينما لازم تكون نظيفة احنا بتشتغل عشان نعمل عملية متعة للناس وتتبسط من خلال التليفزيون أو السينما.

وعن مشهد القبلة في فيلم شاويش نص الليل أوضح خالد محمود قائلا :' أنا مكنش بإيدي ومكنتش صاحب قرار ده كان فيلم بطولة لواحد عنده ١٨ سنة ولما اتعرض الفيلم أنا مرضتش عن نفسي في الحته دي على الرغم من أن الفيلم وصل رسالة كبيرة جدا .



وكشف خالد محمود رفضه لمشهد به قبلات في فيلم سينمائي:' أنا مع نفسي لما قعدت قلت مستحيل اعمل حاجه فيها قبلات، وفي فيلم طلب مني مخرج مشهد فيه قبلة قولتله اي المبرر الدرامي فتفهم ولغى المشهد تماما ومن ساعتها لحد دلوقت كل حاجه بالنسبالي تمام.



