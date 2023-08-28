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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب العقوبات .. رد فعل صادم من بوتين يفاجئ شولتس وماكرون

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأن رد فعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على العقوبات خلال محادثات هاتفية في 4 مارس 2022، فاجأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس.

وحسب “بيلد”، "بوتين ليس قلقا على الإطلاق بشأن العقوبات المفروضة. لا أعرف إذا كان قد فعل ذلك أثناء المحادثة معك… وقال المستشار الألماني، للرئيس الفرنسي: “لكنه لم يتحدث عن العقوبات على الإطلاق”.

ورد ماكرون على ذلك بأن بوتين أيضا لم يذكر العقوبات في محادثة معه.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه على الرغم من التوقعات المتشائمة، فإن روسيا أصبحت في عام 2022  خامس أكبر اقتصاد في العالم ، متقدمة على ألمانيا.

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كما قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيوربوك، في مقابلة مع الصحفي، ستيفان لامبي، إنها تشعر بخيبة أمل إزاء التأثير الاقتصادي للعقوبات المفروضة على روسيا.

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